Vento scoperchia tetto capannone: anziana muore in Valtellina

Milano, 11 feb. (askanews) - Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata colpita dai detriti del tetto di un capannone scoperchiato dal vento in via Valeriana Vecchia a Traona, in provincia di Sondrio. I sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco intorno alle 9, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. A causa del vento, l'elicottero dei soccorritori non è riuscito ad atterrare.Le fortissime raffiche di vento stanno soffiando su tutta la Bassa Valtellina, e hanno fatto crollare piante e scoperchiato i tetti anche di alcune abitazioni.