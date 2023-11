Vento e pioggia a Roma, albero cade sul tram 8, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Un albero, a causa probabilmente del forte vento e dalla pioggia intensa che in mattinata ha interessato diverse zone della Capitale, è caduto mentre stava passando un tram della linea 8. Una tramvia sfortunata, che dopo anni di stop per lavori di manutenzione, è tornata in servizio il 4 ottobre scorso. Un avvio, tuttavia, con ritardo perché funestato nei tre giorni precedenti da problemi all'impianto elettrico che hanno imposto un ulteriore stop forzato.

La linea del tram che collega Casaletto con piazza Venezia, passando per Trastevere, è stata interessata stamani dalla caduta di un albero, "che ha danneggiato la rete aerea all'altezza di via Pascarella", ha fatto sapere l'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma. Il servizio è stato momentaneamente sospeso e sostituito da bus nel tratto fra piazza Venezia e Stazione Trastevere. L'evento, ha fatto sapere ancora Atac, "non ha avuto conseguenze per le persone". I tecnici dell'azienda, dopo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, hanno completato l'intervento, hanno provveduto a ripristinare la funzionalità della linea. Il servizio è così tornato regolare. (ANSA). .