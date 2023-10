Vento forte in Abruzzo, fino a 178.6 km/h sul monte Velino

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Forti raffiche di vento sull'Appennino abruzzese sono state registrate ieri dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it ). ️Al Rifugio Capanna Di Sevice, sul Monte Velino a quota 2119 metri, il vento ha raggiunto i 178.6 km orari. Sul versante teramano del Gran Sasso, al Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota, vento a 138 km orari, e ️in località Prati di Tivo (quota 1.

450 metri) 119 km/h. A Campo Imperatore, con la stazione meteo a 2.132 metri sul Gran Sasso presso il Giardino botanico alpino gestito dall'Università dell'Aquila, vento a 117.5 km/h; ️al Rifugio Fioretti, 1500 metri di quota sul Gran Sasso, nel territorio della frazione aquilana di Arischia, raffiche a 117.5 km/h. In località Majelletta Blockhaus, quota 2003 metri sulla Maiella (dati raccolti in collaborazione con Chieti Meteo) 114 km/h. Infine sul Monte Piselli, nel Teramano al confine con le Marche (stazione meteo a quota 1426 metri, dato rilevato in collaborazione con Meteo Monti Gemelli) vento a 108 km orari. (ANSA). .