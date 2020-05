Quando la distanza di un metro non basta contro il Covid: ecco cosa succede se si alza il vento

Un metro di distanza se c'è il vento non basta per arginare il contagio da Covid-19. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Physics of Fluids, una rivista scientifica americana, che abbatte tutte le convinzioni alla base delle misure studiate e consigliate dalle autorità sanitarie per limitare il diffondersi dell'infezione che sta tenendo sotto scatto tutto il mondo. La domanda da farsi è cosa succede se si alza il vento.

Per cominciare, bisogna distinguere l'intensità delle folate. Lo studio, di cui parla il Corriere della sera, realizzato dai ricercatori dell'Università di Nicosia prende in considerazione tre casi: assenza di vento, vento leggero e vento moderato. La temperatura esterna usata dallo studio come parametro è di 20 gradi centigradi, mentre l'umidità è del 50%. Nel caso di aria ferma, per evitare il contagio, è risultato sufficiente il distanziamento di due metri. Il viaggio delle goccioline infatti finisce ben presto, dopo 15 cm per essere precisi qundo la discesa le porta sotto il livello della cinta della persona che ci accompagna, e dopo 49 secondi il viaggio ha coperto meno di un metro di distanza.

Il vento e i contagi

Se si alza il vento, spiega la ricerca cipriota, cambia anche la solfa. Bastano 4 chilometri orari di velocità perché la distanza di due metri sia insufficiente. Con un leggero movimento di aria infatti le goccioline emanate dalla bocca raggiungano i 6 metri di distanza in soli 5 secondi. Ma è chiaro che con la scarsa intensità del vento, la traiettoria punta da subito verso il basso.

Sei metri in 1,6 secondi

Più complicata la situazione nel caso in cui il vento vada oltre i 4 e fino ai 15 chilometri orari di potenza. In questo caso le goccioline raggiungono i 6 metri di distanza in 1,6 secondi. Praticamente l'aerosol di espande in un raggio più ampio e rimane al di sopra della linea orizzontale della bocca da cui è generato per più tempo. Il rischio di contagio è risutato uguale sia per gli adulti che per i bambini. L'aumento del vento però fa diminuire il diametro delle goccioline che evaporano con più facilità.

Pertanto con il fenomeno atmosferico moderato le goccioline rimangono più tempo in aria facendo aumentare il rischio di contagio. Anche l'ambiente chiuso influenza la possibilità di contrarre il virus, favorendolo, perché rimane più a lungo in circolo nell'aria.