Vento abbatte decine alberi sull'Amiata

(ANSA) - GROSSETO, 23 FEB - Emergenza vento in provincia di Grosseto dove in particolare sul Monte Amiata decine di alberi sono stati abbattuti per le raffiche. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per alberi finiti sulla strada e rami pericolanti. Problemi sui tetti per tegole e canne fumarie. A Castel del Piano in via dello Stadio una pianta caduta si è appoggiata a quella vicina. Alberi pericolanti anche ad Arcidosso. A Santa Fiora un albero è caduto su un cavo Enel. Un albero si è abbattuto anche sui cavi telefonici a San Quirico di Sorano. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. Interventi dei vigili del fuoco a Grosseto: molti rami pericolanti sono caduti sulle strade a nord del capoluogo. Inoltre, a Trequanda (Siena) i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere la sfera in rame, con il crocifisso, posti sulla cuspide del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.