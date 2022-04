Venticinquenne cade in un dirupo e muore sui monti nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 14 APR - Un escursionista di 25 anni di Milano è morto in un incidente avvenuto sulle montagne del Lecchese. L'allarme è stato lanciato dai genitori ieri sera perché il figlio non era rientrato e i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione lariana, con 25 persone, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le ricerche nella zona di Barzio (Lecco), in particolare sul Sentiero degli stradini, che unisce le località Piani di Artavaggio e Piani di Bobbio. Dopo qualche ora i soccorritori hanno trovato a 1.800 metri di quota lo zaino del giovane. Il corpo si trovava un centinaio di metri più sotto, in un dirupo. Da Como è arrivato l'elicottero di Areu, abilitato per il volo notturno, che ha scaricato il medico che non ha potuto far altro che constatare la morte del 25enne. La salma è stata recuperata e portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecco. (ANSA).