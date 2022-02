Venti forti sul nord Europa, in arrivo in Italia da lunedì

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Resta l'allerta rossa dall'Inghilterra ai Paesi Bassi, fino alla Germania, in un quadro meteorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni e che terrà tutta l'area baltica fino a domani sotto scacco. Nonostante l'elevata distanza dalle zone di transito dei cicloni nord europei, l'Italia non è completamente al sicuro: infatti, da lunedì, l'attività del vortice polare potrebbe provocare venti furiosi anche sul nostro paese, deviando la corrente a getto verso il Mediterraneo. È la fotografia scattata da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo cui con l'inizio della prossima settimana potremmo registrare piogge, calo termico e venti molto forti, soprattutto da nord, con il Foehn o Favonio che potrebbe colpire nuovamente Torino e Milano, e sulla Sardegna. Lunedì molto ventoso in Italia, dunque, secondo l'esperto che ricorda alcuni numeri eccezionali delle tempeste invernali di questi giorni nel nord Europa: Eunice ha generato la raffica di vento più forte mai registrata in Inghilterra, 196 km/h sull'Isola di Wight, in Renania, Germania, sono state registrate raffiche di 220 km/h vicino a Francoforte con punte di 200 km/h anche in pianura; violente raffiche anche in Polonia, Austria e Svizzera, Sassonia e Cechia, in Italia da lunedì l'intensità sarà decisamente molto minore, probabilmente la metà. L'esperto indica infatti che le raffiche più intense sul nostro Paese potrebbero raggiungere i 100-120 km/h nella giornata di lunedì con una previsione comunque da confermare. Per quanto riguarda le prossime ore invece è confermato un weekend a tratti incerto e spesso nuvoloso: un sabato con piogge perlopiù deboli tra Liguria, bassa Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto, localmente tra Alta Toscana e Marche, una domenica con schiarite al Nord e ancora addensamenti al Centro-Sud, ma senza fenomeni significativi. Il meteo da monitorare è quindi quello di inizio settimana con piogge e calo termico lunedì 21 e martedì 22 febbraio. (ANSA).