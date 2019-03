Vent'anni di violenze: donna denuncia e fa arrestare 2 uomini

Roma, 13 mar. (askanews) - Per oltre venti anni l'hanno tormentata con vessazioni e violenze morali, fisiche e sessuali di ogni genere. Ora la donna residente nella Piana di Gioia Tauro, ha trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini, che sono stati arrestati dalla polizia.Agenti del Commissariato di Gioia Tauro hanno così arrestato due persone, del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria: sono accusati di riduzione in schiavitù e atti persecutori ai danni di una donna.Le indagini sono state avviate proprio a seguito di una denuncia presentata dalla donna.