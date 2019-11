Venezia:Zaia e Brugraro,fine lavori 2021

(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - "Il Comitatone è andato molto bene: per la prima volta dopo decenni abbiamo visto il premier, il governo e la Regione al tavolo per prendere decisioni molto importanti". Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al termine della riunione a palazzo Chigi. Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha aggiunto che è stata data "conferma del finanziamento dei 5 miliardi 493 milioni, il che vuol dire che il Governo si impegna a metterne i 320 milioni mancanti, e del cronoprogramma per la fine lavori al 31 dicembre 2021".