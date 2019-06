Venezia, Zaia: alternative ci sono. Basta con lo scaricabarile

Roma, 3 giu. (askanews) - Il governatore del Veneto Luca Zaia dice che questo "scaricabarile" deve finire. E che il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli deve esprimersi: "Non a breve. Subito".In un'intervista al "Messaggero", Zaia spiega che l'incidente di Venezia è stato "un fatto gravissimo, poteva essere una tragedia. Io ho sentito subito il presidente del Porto Musolino, il direttore dell' Ulss Dal Ben, l' amministratore delegato di Msc Vago. Il bilancio è di quattro feriti, non gravi, ma bisognosi di cure. La mia prima preoccupazione è stata l' assistenza medica, vista anche l' età dei passeggeri coinvolti".Zaia ricorda che "all' ultimo Comitatone, che è l' unica sede deputata a prendere una decisione, la Regione del Veneto e il Comune di Venezia hanno presentato e sottoscritto una proposta di viabilità alternativa che, sfruttando una viabilità già esistente, prevede il passaggio attraverso il canale dei Petroli per arrivare a Marghera. Il punto è: quando c' è stato quel Comitatone?"."Per anni - ricorda Zaia - ci sono state liti tra i tre ministeri competenti: Infrastrutture, Beni culturali, Ambiente. Ma voglio spiegare a tutti che è il ministro delle Infrastrutture che deve prendere una decisione. Danilo Toninelli è al Governo da un anno, oggi è il suo compleanno, e non ha mai convocato un Comitatone".