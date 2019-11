(ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Ci vorrà tempo per capire esattamente i danni che l'acqua alta e soprattutto il sale che contiene, hanno causato alla basilica di San Marco, ma è già evidente l'ammaloramento di alcuni mosaici del pavimento, in particolare quelli raffiguranti due pavoni e quelli di un tappeto fiorito. Lo riferisce la Procuratoria di San Marco. Danni anche alla base di alcune colonne in marmo che si sono parzialmente frantumata.