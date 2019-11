Venezia: marea lenta, ma arriva scirocco

(ANSA) - VENEZIA, 17 NOV - Un temporale, al largo della costa veneta, 'protegge' Venezia finora dalla crescita della marea. In città vi sono ora 118 centimetri, piazza San Marco è allagata, ma il flusso - spiega il centro maree - cresce meno rapidamente del previsto per un sistema temporalesco che sbarra la strada al vento. Lo scirocco però è in agguato, e può arrivare con raffiche a 70 km/h. L'acqua crescerà per le prossime 3 ore. Per questo è confermato un picco di 155-160 centimetri alle ore 13.