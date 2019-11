Nuova allerta meteo, per Venezia un'altra giornata di paura. Mobilitata la Protezione civile

Venezia si appresta a vivere un'altra giornata di paura per la nuova super acqua alta (160 cm) prevista in mattinata. Piazza San Marco è già allagata per quasi 20 centimetri d'acqua. Il cielo è plumbeo, con vento teso, anche se non da scirocco, e non piove. La marea sta crescendo velocemente, come segnalato dalle centraline in mare aperto. Le sirene d'allarme sono risuonate alle 6.50, e poi alle 8.30. A causa della marea anche i vaporetti sono costretti a variazioni di percorso. Purtroppo è peggiorata la previsione di marea. La stima di acqua alta è stata rivista al rialzo dai 150 centimetri precedenti a 160 cm sul medio mare, alle 11.20.

Il Governo aiuterà la città

Il premier Conte è andato via da Venezia garantendo che il Governo aiuterà la città. E subito, nel pomeriggio, il Cdm delibera lo stato di emergenza e stanzia 20 mln di euro, i primi fondi per gli interventi più urgenti a sostegno del capoluogo lagunare e della popolazione. Il premier parla di due fasi per il ristoro dei danni. "La prima - dice - ci consentirà di indennizzare i privati e gli esercenti commerciali sino ad un limite per i primi di 5mila euro e per i secondi di 20mila euro". Questi soldi "potranno arrivare subito". "Poi - aggiunge Conte - per chi ha danni più consistenti ovviamente li quantificheremo con più calma e dietro istruttoria tecnica potranno essere liquidati", Ma la Serenissima non ha neppure il tempo di tirare il fiato. Perchè, dopo il sole che ha riportato all'asciutto i masegni di San Marco, domani è attesa un'altra acqua alta eccezionale. Il peggioramento, dopo una pausa, era previsto. Nel suo bollettino la Protezione Civile ha dichiarato l'allerta rossa per domani in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana.

Convocato 'Comitatone' interministeriale

Mentre il mondo si interroga sul futuro della città lagunare, il premier ha spiegato in due interviste a 'Corriere della Sera' e 'Stampa' che "il sindaco sarà nominato commissario in relazione allo stato di emergenza che abbiamo deliberato in Cdm". "Il 26 novembre ho convocato un 'Comitatone' interministeriale per la salvaguardia di Venezia, nel corso del quale verrà discussa anche la governance per i problemi strutturali della città, come quello delle grandi navi e del Mose. L'obiettivo del governo è analizzare e valutare tutti gli aspetti critici legati alla gestione di una città unica come Venezia. La partecipazione e l'ascolto delle istituzioni locali sarà parte integrante del processo decisionale".

In merito al Mose

"Il governo farà la sua parte", assicura Conte. In merito al Mose, "la discussione sul progetto è avvenuta quasi un ventennio fa, ad oggi l'opera è realizzata al 90-93% circa, siamo alle battute finali e i fondi investiti sono tanti. Sono soldi dei cittadini - evidenzia - che non possono essere sprecati. Elementi questi che, insieme a una valutazione di interesse pubblico, rendono inevitabile ultimare la realizzazione dell'opera. Ora non c'è spazio per polemizzare, bisogna lavorare sodo e tutti insieme". Per l'entità dei fondi da stanziare "attendiamo la puntuale ricognizione dei fabbisogni e degli interventi che il sindaco ci ha garantito farà nei prossimi giorni. Quando avremo il quadro complessivo stanzieremo quanto necessario per le opere di ripristino, e con il ministro Franceschini anche per gli interventi sui beni culturali", assicura il premier. "Intanto nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo deliberato lo stato di emergenza per la città e stanziato i primi 20 milioni per gli interventi più urgenti. Il prossimo passo sono gli indennizzi a privati e commercianti, poi i fondi per rifinanziare la legge speciale per Venezia".

Più in generale, "negli ultimi giorni su gran parte del territorio nazionale, da Nord a Sud, si è abbattuta una violenta ondata di maltempo, e sappiamo che il contrasto al dissesto idrogeologico è una priorità di qualsiasi Governo", rileva Conte. "Per evitare in futuro nuove tragedie è necessario che le Istituzioni, a tutti i livelli, insieme a tutti gli stakeholder locali remino verso un'unica direzione. Su questi temi si vince e si perde tutti insieme".