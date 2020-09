Venezia 77, 'La Voce umana' Almodovar con Tilda Swinton è magia

Venezia, 3 set. (askanews) - Applausi in conferenza stampa per "The human voice" (La voce umana) di Pedro Almodovar, film presentato Fuori Concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Protagonista assoluta, l'attrice scozzese Tilda Swinton, splendida in talleur pantalone giallo limone e chioma rossa in contrasto con la carnagione lunare. Il cortometraggio di Amodovar è liberamente tratto dalla pièce di Jean Cocteau, che il regista spagnolo ha riscritto in alcune parti per adattarlo alla sceneggiatura del film. Non è la prima volta che Almodovar riporta il testo di Cocteau sul grande schermo, lo scrittore francese aveva ispirato anche "Donne sull'orlo di una crisi di nervi",come ha spiegato lo stesso cineasta ."Una donna aspetta una telefonata che non arriva mai. Una donna sola con un cane abbandonato quindi il concetto dell'abbandono mi affascinava. E' una situazione drammatica che mi ha dato molti stimoli, ma questa sarà l'ultima volta che porto in un film il testo di Cocteau. In ogni caso molte volte mi sono trovato ad aspettare inutilmente".La novità per il regista è stata quella linguistica, Tilda Swinton recita ovviamente in inglese, e malgrado le difficoltà iniziali poi tra registra e protagonista è nata una vera e propria alchimia. "Il mio rapporto con Almodovar - ha raccontato Swinton - è iniziato con 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi', quello è stato il momento in cui mi sono innamorata seriamente del suo cinema. Ho amico in Scozia, un monaco benedettino che vedo di tanto in tanto, 12 anni fa mi ha detto che mi avrebbe ricordato nella sue preghiere, gli ho chiesto che pregasse affinchéo potessi lavorare con Almodovar, era ridicolo dato che io non parlo spagnolo, ma questo sogno di è realizzato".(Segue)