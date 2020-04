Veneto, senza contagi 73,9% case riposo

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - "Sul totale di 330 case di riposo del Veneto, 244, cioè il 73,9%, sono 'pulite', non hanno registrato casi di contagio da Coronavirus". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, riferendo i dati dello screening effettuato nelle Rsa della regione. L'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, ha poi spiegato che il tasso di contagio registrato tra gli ospiti delle Rsa è del 6,4% (2.154 persone) e del 3,2 % tra gli operatori (1.003). Dati che confermano, nelle percentuali, quelli anticipati nei giorni scorsi, quando le verifiche ancora non complete. I decessi sono stati 345, per un indice di letalità del 15,7%, circa la metà del dato medio nazionale.