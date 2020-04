Veneto, altri 277 positivi e 33 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - Il Coronavirus continua a far registrare nuovi casi positivi e altre vittime in Veneto. L'ultimo bollettino della Regione segnala 277 nuovi contagiati rispetto a ieri (per un totale di 16.4040), e 33 decessi in più, che portano le vittime ad un totale di 1.154 (tra ospedali e case di riposo). Sale però anche il dato dei guariti, 5.173, e diminuisce di 600 unità quello delle persone in isolamento, ora 11.059. Altro dato positivo riguarda la discesa di ricoverati, sia in terapia intensiva (-3), che in area non critica (-43).