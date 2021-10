"Venerdì da Paura", zucche e brividi a Gardaland Magic Halloween

Milano, 9 ott. (askanews) - Zucche, zombie e vampiri da far venire i brividi. Ma anche tanti dolcetti e scherzetti. È iniziata ufficialmente a Gardaland con il taglio di una speciale torta a tema la nuova stagione di Gardaland Magic Halloween.Questo il primo dei quattro "Venerdì da paura" in programma, serate speciali con apertura del parco dalle 17 alle 22 durante le quali Gardaland si trasforma in un divertente scary set per una serata da brividi dedicata al pubblico dei giovani, che possono immergersi nelle atmosfere create con tante animazioni live.Gli ospiti vengono accolti dallo show "Welcome to Friday Scary Night" (+++00.05+++) ma devono poi stare allerta perché zombie, vampiri e tante altre creature sono pronti a sorprenderli quando meno se lo aspettano.Gardaland Magic Halloween, un evento da sempre molto amato dai visitatori del parco, quest'anno consente di rilanciare ulteriormente una stagione iniziata solamente a giugno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland: "Nonostante l'introduzione del Green pass abbia comportato un iniziale rallentamento dei flussi di accesso al Parco abbiamo poi registrato una ripresa e nell'insieme possiamo affermare che l'affluenza media nel periodo giugno-settembre ha raggiunto l'85% della capienza massima consentita dal protocollo" ha affermato."Con Gardaland Magic Halloween possiamo proseguire la stagione presentando il Parco in una chiave diversa, ancora più coinvolgente e divertente", ha aggiunto.Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco, tutto decorato con zucche e teschi dove meno te li aspetti, è aperto di sera per i Venerdì da Paura, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 alle 22.00.Gardaland Magic Halloween prosegue anche nel resto del Resort, a Gardaland SEA LIFE Aquarium. Ma non può mancare anche in questi giorni a tema Halloween una passeggiata nella Miniland all'interno di Gardaland Water park alla scoperta dei monumenti italiani in miniatura.Resta alta l'attenzione per la sicurezza in tutto Gardaland Resort, con la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l'uso obbligatorio della mascherina.