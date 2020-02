Vaticano, sequestrati documenti e pc di mons. Perlasca

Città del Vaticano, 18 feb. (Adnkronos) - L'inchiesta sugli investimenti finanziari e nel settore immobiliare della Segreteria di Stato per cui è scattata un'indagine da parte del Vaticano si arricchisce di un nuovo passaggio. "Questa mattina - informa in una nota la Sala stampa vaticana - nell’ambito di una perquisizione ordinata dal Promotore di Giustizia, Gian Piero Milano, e dall’aggiunto Alessandro Diddi, è stato eseguito il sequestro di documenti ed apparati informatici presso l’Ufficio e l’abitazione di mons. Alberto Perlasca, già capo ufficio amministrativo della Prima Sezione della Segreteria di Stato". "Il provvedimento, assunto nell’ambito dell’inchiesta sugli investimenti finanziari e nel settore immobiliare della Segreteria di Stato - ricorda ancora il Vaticano - è da ricollegarsi, pur nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, a quanto emerso dai primi interrogatori dei Funzionari indagati e a suo tempo sospesi dal servizio". Si ricorda che cinque dirigenti vaticani sono stati sospesi a seguito dell’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite in Vaticano. "L’Ufficio del Promotore e il Corpo della Gendarmeria proseguono negli accertamenti di carattere amministrativo - contabile e nelle attività di cooperazione con le Autorità investigative straniere", fa sapere ancora il Vaticano.