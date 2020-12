Vaticano, riunione Consiglio economia allargata a Ior e Apsa

Città del Vaticano, 16 dic. (askanews) - Il Consiglio vaticano per l'Economia ha tenuto la sua assemblea - sei dei membri laici su sette sono donne - con due novità: l'incontro si è svolto online, causa pandemia, e, segno del clima di collaborazione che si respira ormai tra le differenti amministrazioni vaticane, è stato allargato ai vertici di Ior (Istuituto per le opere di religione), Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica) e Segreteria per l'economia. Sul tavolo, informa la sala stampa vaticana, il nodo del Fondo pensioni, la preannunciata creazione di un comitato per gli investimenti etici e "alcuni dati relativi al budget della Santa Sede per il 2021", prevedibilmente in deficit a causa della pandemia."Nel pomeriggio di ieri, 15 dicembre 2020", informa la sala stampa vaticana, "si è svolta un'assemblea, online, del Consiglio per l'Economia. All'incontro hanno partecipato il Presidente, l'Em.mo Card. Reinhard Marx, il Segretario, Mons. Brian Edwin Ferme, e i Membri del Consiglio, gli Em.mi Signori Cardinali Wilfrid Fox Napier, Arcivescovo di Durban, Peter Erdo, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo di Sao Paulo, Gérald Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Québec, Joseph William Tobin, Arcivescovo di Newark, Anders Arborelius, Vescovo di Stockholm e Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de L'Aquila; con loro la Prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof, la Dott.ssa Eva Castillo Sanz, la Dott.ssa Leslie Jane Ferrar, la Dott.ssa Marija Kolak, il Dott. Alberto Minali, la Dott.ssa María Concepción Osákar Garaicoechea, e l'On. Ruth Maria Kelly, ognuno collegato dal proprio Paese di residenza"."Inoltre, dal Vaticano, erano connessi P. Juan Antonio Guerrero Alves, Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Dott. Maximino Caballero Ledo, Segretario della medesima Segreteria, S.E. Mons. Nunzio Galantino, Presidente dell'APSA, il Dott. Gianfranco Mammì, Direttore dello IOR, il Dott. Giovanni Boscia, Chief Financial Officer IOR, e il Prof. Nino Savelli, Presidente del Fondo Pensioni".Nel corso dell'incontro, prosegue la nota vaticana, "sono state affrontate varie tematiche di interesse del Consiglio, tra cui la situazione del Fondo Pensioni e gli Statuti del Comitato per gli investimenti, in corso di elaborazione e per i quali lo IOR e l'APSA hanno presentato i rispettivi contributi. Infine sono stati presentati preliminarmente alcuni dati relativi al budget della Santa Sede per il 2021. L'Assemblea si è chiusa alle ore 19.15, aggiornandosi al prossimo incontro, previsto per il mese di febbraio 2021".