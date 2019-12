Vaticano rimanda beatificazione di 'telepredicatore' Fulton Sheen

Città del Vaticano, 4 dic. (askanews) - "Con profondo rammarico" il vescovo di Peoria, negli Stati Uniti, mons. Daniel Jenky, ha annunciato che "la Santa Sede lo ha informato che la beatificazione di Fulton Sheen sarà posticipata".Arciescovo e scrittore, Fulton John Sheen (1895 - 1979), è stato uno dei primi e più celebri telepredicatori cattolici. La congregazione per le Cause dei Santi è guidata dal cardinale Angelo Becciu.Il 18 novembre la diocesi aveva ricevuto dal Vaticano la notifica che Papa Francesco aveva approvato la sua beatificazione che doveva avere luogo il prossimo 21 dicembre, "ma il due dicembre la Santa Sede ha deciso di posticipare la data della beatificazione, su richiesta di alcuni vescovi della conferenza episcopale che hanno chiesto ulteriori approfondimenti. Nel clima attuale - puntualizza una nota della diocesi - è importante che i fedeli sappiano che non c'è mai stata, né c'è adesso, alcuna accusa contro Sheen che riguarda abusi di minori".La diocesi sottolinea nella nota che "la vita di Fulton Sheen è stata indagata approfonditamente e meticolosamente. Ad ogni livello è stato dimostrato in modo definitivo che è stato un modello esemlare di condotta cristiana ed un modello di leaderhip nella Chiesa. In nessun momento la sua vita virtuosa è mai stata messa in discussione".Tra le molte caratteristiche richiamate, si ricorda che Fulton Scheen "era noto per l'audacia nel predicare il Vangelo alla radio e in televisione di fronte alla cultura secolare. Lo stesso spirito di coraggio e audacia lo ha guidato come vescovo a predicare la verità, difendere la fede e salvaguardare la Chiesa".E ora che "alcuni membri della conferenza episcopale" hanno sollevato dubbi, "la diocesi di Peoria rimane fiduciosa che la condotta virtuosa dell'arcivescovo Sheen sarà solo dimostrata ulteriormente. IL vescovo Jenky è sicuro che ogni altra indagine confermerà il vaore dell abeatificazione e della canonizzazione di FUlton Sheen. La diocesi di Peoria non ha dubbi che Fulton Sheen, che ha portato durante la sua vita così tante anime a Gesù, sarà riconosciuto come modello di santità e virtù" e sottolinea che questo "sviluppo" è tanto più "sventurato" perché continuano a fioccare miracoli attribuiti alla sua intercessione.La nota si conclude mettendo in luce il fatto che "il vescovo Jenky è profondamente rattristato da questa decisione. In particolare, è ancora più preoccupato per i tanti fedeli che sono devoti di Sheen e ahce saranno colpiti da questa notizia. E' fermanente convinto della grande santità del venerabile servo di Dio e rimane difucioso che Sheen sarà beatificato. Il vescovo Jenky è intenzionato a continuare la causa, ma non è stata discussa alcuna altra data per la beatificazione".