Covid, spunta la variante Xe: cos'è, sintomi e contagiosità. Pregliasco: 'Pasqua banco di prova'

Il Covid muta ancora e spunta una nuova variante della famiglia Omicron. Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che nel suo aggiornamento settimanale sulle varianti considera la Xe il frutto di una ricombinazione dei due principali sottotipi della Omicron, BA.1-BA.2. "XE appartiene alla variante Omicron fino al momento in cui non saranno riportate differenze significative nella trasmissione e nelle caratteristiche della malattia, inclusa la gravità", scrive l'Oms. La Xe, al momento, avrebbe lo status di un sottotipo della Omicron, accanto a, BA.1-BA.2, dai quali si è formata, e alla BA.3, che circola molto meno rispetto alle prime due.

Contagiosità

La presenza del nuovo sottotipo Xe, scrive ancora l'Oms, è stata segnalata in Gran Bretagna il 19 gennaio scorso, quando sono state osservate oltre 600 sequenze. Le prime stime, prosegue, l'Oms indicano che la Xe sembra essere circa il 10% più contagiosa rispetto alla BA.2, "tuttavia - aggiunge - questo dato richiede un'ulteriore conferma". Le prime stime, ha fatto sempre sapere l'Oms, indicano che la variante Xe sembra essere circa il 10% più contagiosa rispetto alla BA.2, "tuttavia - ha aggiunto - questo dato richiede un'ulteriore conferma".

Malattia e vaccino

Ancora poche le informazioni riguardo le caratteristiche della malattia, dai sintomi alle conseguenze fino al vaccino. "Finora non ci sono prove sufficienti per trarre conclusioni sulla trasmissibilità, sulla gravità o sull’efficacia del vaccino", ha spiegato la professoressa Susan Hopkins, consulente medico di riferimento della Uk Health Security Agency (Ukhsca), agenzia che sta monitorando la varinate.

Altre varianti

Recentemente sono state scoperte anche le ricombinanti XD e XF, entrambe nate da un'infezione combinata di variante Omicron e variante Delta. Ad oggi nel Regno Unito sono stati scoperti 38 casi di XF, ma da febbraio non vengono più rilevati. Non c'è da stupirsi, dato che le varianti ricombinanti spesso si estinguono rapidamente, senza diventare varianti di preoccupazione (VoC) classificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come l'Alfa, la Beta, la Gamma, la Delta e la Omicron. Di XD sono stati invece registrati 49 casi in tutto il mondo, la maggior parte dei quali in Francia.

Pregliasco: "Pasqua banco di prova"

"La Pasqua sarà un banco di prova per un potenziale momento di rischio. Il rischio c'è, bisogna stare attenti". Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCSS Galeazzi di Milano, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. "Attualmente - rileva l'esperto - in giro c'è una nuova sottovariante, la XE, combinazione di Omicron 1 e 2. Finora sono stati individuati circa 700 casi di XE in Gran Bretagna, che è ancora più contagiosa delle precedenti". Oggi, ha proseguito, "c'è chi non denuncia la positività per non fare la quarantena, per questo i dati dei contagi sono almeno il doppio di quelli individuati, quindi ci saranno circa 150mila positivi nel Paese".