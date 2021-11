La nuova variante Sudafrica fa paura: l’Italia sospende i voli. Riunione di emergenza dell'Oms

Una nuova variante del Covid emersa in Sudafrica più contagiosa e con 32 mutazioni sulla proteina spike fa paura. La B.1.1.529 che secondo il Guardian potrebbe essere la peggiore mai identificata ha messo in allarme i virologi di tutto il mondo perché la possibilità che possa "evadere" lo scudo anticorpale fornito da vaccini ma anche dalle cure monoclonali è molto alto. Nelle prossime ore l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si riunirà per determinare se la nuova variante sudafricana debba essere classificata come "preoccupante", dicendo intanto che "ha un gran numero di mutazioni".

Speranza firma ordinanza

"Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’Oms analizza dati e i potenziali rischi

Le autorità del Sudafrica hanno finora rilevato 22 casi della variante, ha affermato l’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili sudafricano in una nota. La variante è stata rilevata anche in Botswana e a Hong Kong tra alcuni viaggiatori provenienti dal Sud Africa, ha aggiunto. L’Oms ha affermato che sta “monitorando da vicino” la variante segnalata e si riunirà nuovamente oggi per determinare se debba essere designata una variante di “interesse” o di “preoccupazione”. “Le prime analisi mostrano che questa variante ha un gran numero di mutazioni che richiedono e saranno oggetto di ulteriori studi”, ha aggiunto l’organizzazione mondiale della Sanità.

Primo caso in Israele

Israele ha rilevato il primo caso della nuova variante sudafricana B.1.1.529 all'interno del proprio territorio. Lo ha annunciato il ministero della sanità aggiungendo che il caso si riferisce ad un israeliano di ritorno dal Malawi. Sempre secondo il ministero ci sono altre 2 persone sospettate di essere state infettate con la nuova variante ma si stanno aspettando i test finali. Tutti e 3 i coinvolti risultano essere vaccinati

Gb e Israele sospendono voli

Nel frattempo olrtre l'Italia altri Paesi hanno deciso di introdurre misure per evitarne "l'importazione". Tra questi la Gran Bretagna, che ha temporaneamente sospeso i collegamenti aerei con il Sudafrica, ma anche con Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho ed Eswatini. Lo stesso ha fatto Israele, che vieterà ai suoi cittadini di viaggiare in Africa del sud. In India, invece, è stato disposto di effettuare ''rigorosi screening e test'' dei viaggiatori che erano arrivati dal Sudafrica e di rintracciare e testare i loro contatti. Il vice premier della Nuova Zelanda, Grant Robertson, ha definito la nuova variante come "un vero campanello d'allarme per tutti noi, questa pandemia è ancora in corso".

Decisione affrettata

"Affrettata". Così il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha definito la decisione della Gran Bretagna di vietare i voli dal Sudafrica. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) deve ancora riunirsi per valutarne la pericolosità, ha fatto notare Pandor. "La nostra preoccupazione immediata è il danno che questa decisione causerà sia alle industrie del turismo, sia alle imprese di entrambi i paesi", ha dichiarato il ministro degli Esteri, chiedendo alle autorità britanniche di riconsiderare la loro decisione.

Mercati spaventati

Il primo effetto tangibile delle preoccupazioni sulla nuova variante sudafricana arriva dai mercati finanziari. Forti ribassi in Asia, con il Nikkei giapponese che scivola a -3% e le piazze cinesi con perdite più contenute. I futures dei listini europei e americani sono in territorio negativo.