Variante di Staggia Senese, inaugurato il primo lotto

Firenze, 14 giu. - (Adnkronos) - E' stato inaugurato dopo circa un anno di lavori e perfettamente nei tempi previsti, il primo lotto della variante all’abitato di Staggia senese. Si tratta del tratto che collega la SP 70 “del Castello di Staggia” e la SRT 2 a nord di Staggia Senese. Circa 500 metri, di un tracciato della lunghezza complessiva di circa 1500 metri (i lavori del secondo lotto, lo ricordiamo, sono stati consegnati il 9 giugno) che una volta ultimato, consentirà di attenuare il traffico in attraversamento del centro storico del paese. Un’opera attesa e festeggiata dai tanti che erano presenti stamani al taglio del nastro: il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli, il sindaco di Poggibonsi e presidente della Provincia di Siena David Bussagli, le autorità civili e religiose che hanno benedetto la strada. Un buon auspicio sotto la pioggia battente.

“Sono molto contento – ha detto Giani-, ho dedicato particolare attenzione alla realizzazione di questa variante fin dal mio insediamento e vedere concluso il primo lotto e partire il secondo è una grande soddisfazione. Un esempio – ha proseguito Giani- di un buon risultato ottenuto con lavori che la Regione ha fatto direttamente. Grazie a questa variante – ha aggiunto Giani- verrà valorizzato il centro storico di Staggia e tutto l’abitato. Con l’ultimo stanziamento di 12milioni per il Ponte Bellavista daremo anche ulteriore implemento a tutta quest’area che comprende Poggibonsi, ma che è alle porte del Chianti, un’area di grande valore paesaggistico, turistico e storico. Un territorio nel quale siamo molto operativi anche grazie al lavoro di squadra, in questo caso col sindaco Bussagli e i vari rappresentanti del territorio, che ringrazio”.

“Siamo riusciti a realizzare questo primo lotto in un anno come previsto dal contratto – ha aggiunto Stefano Baccelli- e questo è davvero un buon segnale. E’ stato fatto un lavoro molto attento con grande cura per il territorio: asfalto drenante e fono assorbente, sistema di dune collinare che si integra bene nel paesaggio. L’altra buona notizia – ha ricordato - è l’affidamento appena partito dei lavori per il secondo lotto con gli stessi criteri di attenzione. Ci auguriamo di tornare qui entro i prossimi due anni per inaugurare l’intera variante di Staggia Senese realizzata dalla regione Toscana in collaborazione con la Provincia di Siena”

L’opera, nel suo complesso, fa parte degli interventi previsti per il territorio della Provincia di Siena e finanziati nell’ambito del Piano pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale. La nuova viabilità, realizzata con un primo tratto in rilevato e un secondo in trincea, è corredata di una serie di opere orientate ad attenuare sia l’impatto paesaggistico che, soprattutto, l’inserimento ambientale nel territorio interessato. Per questo sono state fatte mitigazioni ambientali come l’inserimento, tra la nuova piattaforma stradale e le abitazioni esistenti, di dune opportunamente piantumate, mentre la quasi totalità delle acque della piattaforma sono state opportunamente convogliate in un apposito impianto di trattamento per acque meteoriche di prima pioggia. Le due rotatorie sono state dotate di specifici impianti di illuminazione al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza stradale.

Tutta l'infrastruttura consiste di 2 lotti funzionali per un costo complessivo di 10milioni di euro: quello inaugurato oggi è il primo lotto con un investimento complessivo di 3milioni 200mila euro; i lavori per il secondo lotto sono stati consegnati il 9 giugno per un importo di circa 6milioni di euro e riguarda 1 chilometro fra la Sp 70 e Cassia in località “Caduta”.

"Un bel momento per la nostra comunità che oggi saluta la concretizzazione della prima parte di un'opera che nel tempo ha incrociato tante difficoltà. Il completamento della progettazione e la disponibilità di risorse hanno consentito in tempi recenti di avviare una nuova fase per la realizzazione di una infrastruttura viaria strategica per tutto il territorio – ha concluso David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e presidente della provincia di Siena - Il primo lotto dell'intervento è oggi realtà, mentre prosegue il percorso per avviare il recupero degli spazi del centro e per concretizzare la seconda parte della variante. Grazie alla Regione Toscana per la realizzazione dell'opera, alle Autorità presenti, al Gruppo amici del Maggiolino, a tutte associazioni e a tutta comunità staggese, partecipe di questa lunga attesa e, oggi, di questa inaugurazione che è un obiettivo colto per tutto il territorio".