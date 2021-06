Variante Delta Italia, bollettino Covid Protezione Civile 27 giugno

(Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, 27 giugno 2021, con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle Regioni. Mentre la diffusione di focolai di variante Delta fa paura, l'Italia è pronta per la zona bianca da domani con la promozione della Valle d'Aosta. Le news e i numeri sulla pandemia di Coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: Sono 33 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.940 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 39. Da inizio pandemia in Puglia hanno perso la vita 6.640 persone. I casi attualmente positivi sono 3.875, mentre i ricoverati sono 159. Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.927 tamponi molecolari e 2.743 test antigenici. Sette i guariti da ieri, che portano il totale a 71.220 dall'inizio della pandemia nella Regione. I ricoverati in ospedale per Covid sono 26, uno in più, uno in terapia intensiva, il numero è invariato, e 1.002 sono in isolamento domiciliare, 21 in più rispetto a ieri. Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella si registra un decesso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.721 tamponi molecolari e 5.819 antigenici rapidi con una positività allo 0,3%. I ricoverati sono 120, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 31 in terapia intensiva, 3 in più. In isolamento a casa 2.265 persone poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Sono 119 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella risultano 2 morti che portano il totale delle vittime in Regione a 33.774 decessi. In provincia di Milano si registrano 47 casi, 12 a Brescia e 11 a Monza e Brianza. Seguono Varese con 9 nuovi casi, Bergamo a 8, Cremona a 6, Lodi a 5 e Mantova a 4, 2 casi per ciascuna delle province di Lecco, Como e Pavia. Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella risultano 5 morti, ma 3 sono dei giorni scorsi e registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.916 tamponi molecolari. Sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 220 nei reparti di degenza. Sono 93 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I casi a Roma città sono a quota 62. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 5mila tamponi e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test. I ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. L'indice Rt è a 0,66, l'incidenza è a 12,83 casi per 100mila abitanti. Nel Lazio, secondo i dati della regione, il 40% degli over 18 dell’intera popolazione ha completato il percorso vaccinale. Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing. Sono 31 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun morto registrato da ieri. I nuovi casi sono pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cui 6.238 antigenici. Dei 31 contagi, gli asintomatici sono 23 (74,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 174 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 872. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono 10 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 1.678 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.437 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 23, quelli in terapia intensiva sono 8. Sono 8 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, non è stato registrato alcun morto. Gli attuali positivi sono 217 (-6), mentre i dimessi/guariti sono 102.907 (+12). Sono 43 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato 1 morto. Gli attuali positivi sono 4.712 (+1), mentre i dimessi/guariti sono 408.989 (+36). Sono 22 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, non è stato registrato alcun morto. Gli attuali positivi sono 843 (+12), mentre i dimessi/guariti sono 25.500 (+10). Sono 111 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 114. Nell'isola al momento i positivi sono 4.368. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Catania a 37, Caltanissetta a 29, Agrigento a 20 e Trapani a 11, Palermo a 5, mentre sono 3 i nuovi casi a Messina, Siracusa e Ragusa.