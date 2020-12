Variante Covid, Di Maio: 'Può aumentare Rt dello 0,5%'

Roma, 20 dic.(Adnkronos) - ''Abbiamo deciso di chiudere i collegamenti aerei Gb, questa variante del virus è in grado di aumentare l'rt anche dello 0,5%''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con la trasmissione 'Che tempo che fa'. "Stamattina ho sentito Speranza e insieme abbiamo deciso di chiudere i voli dalla Gran Bretagna perché questa variante del virus, lo dico senza creare allarmismo, accelera la capacità di contagio: è in grado di aumentare l'indice Rt anche dello 0,5%. Quindi abbiamo chiuso i voli. Lo abbiamo fatto ascoltando gli scienziati. Serve la massima precauzione", ha sottolineato Di Maio. "Chiedo massima prudenza, dobbiamo analizzare la situazione con la massima attenzione", ha aggiunto.