Valanga sulla pista da sci in Val Senales: morte donna e bimba

Roma, 28 dic. (askanews) - Due morti, una donna e una bambina di sette anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales, in provincia di Bolzano. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino. Le vittime secondo le prime informazioni sono tedesche.Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di soccorso, di cui uno proveniente dall'Austria. La valanga - spiega il soccorso alpino - è scesa ad una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90 gradi.