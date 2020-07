Valanga su sentiero sopra Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata nella serata di oggi dalla parte terminale di un nevaio nella zona del Fauteuil des Allemand, in Val Veny, sopra Courmayeur. La colata, che non ha coinvolto persone, ha invaso un tratto del sentiero della via normale dell'Aiguille Noire sul massiccio del Monte Bianco, passando di fianco al rifugio Borelli. La zona è stata perlustrata dall'elicottero del Soccorso alpino valdostano anche per l'eventuale presenza di alpinisti. Una parte di nevaio rimane in bilico. Domani - secondo quanto si è appreso - sono previsti altri sopralluoghi.