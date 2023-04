Valanga in val di Rhemes, anche campione skialp tra dispersi

(ANSA) - AOSTA, 13 APR - Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, è uno dei tre dispersi sotto la valanga staccatasi in val di Rhemes e che ha travolto un gruppo di aspiranti guide alpine. Nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, in carriera ha vinto un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei. Gli altri due dispersi sono il valdostano Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. (ANSA).