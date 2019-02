(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - Una valanga in Trentino stamani è finita sulla strada del passo Sella. Non sono state direttamente coinvolte persone, ma la massa di neve ha bloccato in auto alcuni turisti russi. Il soccorso alpino del Trentino settentrionale, insieme ai vigili del fuoco, ha raggiunto a piedi le persone in difficoltà e le ha accompagnate a valle, incolumi. La valanga si è staccata sotto la parete del Piz Ciavazes.