Vaccino Pfizer: 'Può dare reazioni allergiche forti nelle prime 24 ore'. Il punto sui 'rivali'

"Non prendete impegni importanti per il giorno successivo". E il giorno successivo è quello della somministrazione del vaccino Pfizer. Che è particolarmente "reattogenico", come avvisa Guido Forni, 76 anni, accademico dei Lincei e già professore ordinario di Immunologia all'Università di Torino. In una intervista sul quotidiano La Stampa, Forni specifica: "Il vaccino Pfizer induce reazioni più forti di quelli soliti: la metà delle persone, in particolare giovani, prova mal di testa, febbre e brividi, che però si risolvono in 24 ore". L'avviso va soprattutto a quelle persone che sono abituate al vaccino antinfuenzale, il quale è stato ripetutamente studiato e modulato nel corso degli anni, e quindi non dà effetti particolarmente fastidiosi. Qui siamo di fronte alla probabilità di "disturbi passeggeri...il vaccino è fatto di nanoparticelle lipidiche che possono irritare".

Attenzione se si hanno allergie

Ancora nelle parole del professor Forni: "Nel caso di persone allergiche le reazioni possono essere più intense. Un abbassamento di pressione, uno svenimento, disturbi controllabili nella sede adatta e con alcuni farmaci". Il vaccino Pfizer, che va conservato a -80 gradi centigradi, si potrà fare solo in ospedali e strutture sanitarie appositamente attrezzate".

Come stanno i "rivali"

E gli altri vaccini in arrivo? Cominciamo da quello italiano, sviluppato da Oxford e AstraZeneca: "Ha fornito i report migliori di tutti, ma ora sembra efficace al 60 per cento. Meglio di niente, però gli americani sono migliori. Ci vorrà qualche mese per capire se AstraZeneca corregge il tiro". Venendo a Moderna, questo vaccino è in fase di valutazione da parte dell'Fda ma l'Europa ha puntato soprattutto su Pfizer e AstraZeneca, è dunque probabile che il vaccino americano venga usato soprattutto negli Usa. L'efficacia annunciata da Pfizer è del 95%, ma resta da capire per quanto tempo resterà attiva la copertura vaccinale. Sugli altri vaccini: Johnson & Johnson mette ne mette a punto uno che potrebbe essere il solo a funzionare con unica somministrazione, NovaVax e il tedesco CuraVax proseguono il loro percorso di verifiche, Sanofi e Gsk scontano l'inefficacia nella protezione degli anziani dal virus. In Canada Medicago sta sintetizzando un vaccino partendo dall'estrazione di principi attivi dalle piante di tabacco. Sullo Sputnik russo e sui quattro vaccini provenienti dalla Cina, i dati sono pochi, e poco chiari.