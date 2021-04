Vaccino Johnson & Johnson, da domani distribuzione prime dosi

Roma, 20 apr. (askanews) - Saranno distribuite a partire da domani le 184mila dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) immagazzinate nell'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione arriva dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, dopo aver sentito il ministro della salute Roberto Speranza.La decisione è stata presa dopo la comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), che ha dato via libera all'uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale.