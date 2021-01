Vaccino Covid, le richieste delle regioni

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Dare maggiore personale a chi fa sul serio tanti vaccini e non a chi li tiene in magazzino e limitare la permanenza in magazzino per evitare che vengano sprecati. Sono le richieste avanzate dalle Regioni, a quanto si apprende, nel corso della riunione con il governo, convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia sulla campagna vaccini.Vaccino Covid, Speranza: "Italia può accelerare""Andiamo avanti, sulla strada della collaborazione istituzionale, stando lontano da sterili polemiche", è l'indicazione di Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, al termine del vertice. Bonaccini commenta soddisfatto "il clima positivo di queste prime settimane di vaccinazione: questa forte collaborazione istituzionale è necessaria per vincere la difficile sfida contro il virus, grazie all’impegno costante del personale delle nostre strutture sanitarie. Stiamo lavorando per garantire la massima velocità e rispettare i tempi in questa prima fase di campagna vaccinale", assicura. "Attendiamo l’arrivo del personale ulteriore che ha risposto al bando del commissario Arcurie continuiamo a garantire la massima disponibilità per la più efficace collocazione territoriale delle dosi vaccinali in arrivo. Aspettiamo, con il Governo, ulteriori imminenti buone notizie sul fronte delle autorizzazioni degli altri vaccini che consentirebbero di far fronte in tempi rapidi alla vaccinazione degli ultraottantenni e poi delle restanti fasce della popolazione". "Tutte le Regioni stanno facendo sui territori un intenso lavoro per attuare il piano nazionale messo a punto dal commissario per la campagna di vaccinazione, noi restiamo sempre al loro fianco disponibili per fornire tutto il supporto necessario. Con l’impegno di tutti abbiamo avviato un percorso che ci porterà a uscire gradualmente dall’emergenza entro l’estate", ha detto, a quanto si apprende, il Boccia nel corso della riunione tra governo e regioni sulla campagna di vaccinazione.