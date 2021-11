Vaccini, Speranza: dal primo dicembre terza dose per 40-60enni

Roma, 10 nov. (askanews) - Dal primo dicembre la terza dose sarà aperta per la fascia d'età tra i 40 e i 60 anni. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Questione Time alla Camera."Vorrei annunciare al Parlamento che abbiamo scelto di fare un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale. Dal primo dicembre - sottolinea Speranza - nel nostro Paese saranno chiamati per la terza dose anche chi ha tra i 40 e i 60 anni. Si tratta di un ulteriore passo in avanti perché riteniamo che la terza dose sia un tassello importante per la nostra strategia di contrasto al Covid"."Più il paese riuscirà a rafforzarsi anche sulla terza dose e più saremo in grado di gestire una coda dell'inverno che come si vede analizzando i dati dagli altri paesi è ancora una sfida aperta e non semplice da gestire", ha concluso.