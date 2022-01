Vaccini a scuola 'per aiuto a garantire didattica presenza'

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Punta sulla vaccinazione Covid, "su base assolutamente volontaria", dei bambini da 5 a 11 anni direttamente a scuola per "aumentare la potenza di fuoco" della somministrazione delle dosi e la considera "uno strumento che aiuta a garantire la didattica in presenza" il direttore del Distretto del Trasimeno dell'Usl Umbria 1 Emilio Abbritti che ha promosso l'iniziativa. "Ci siamo già confrontati con i dirigenti scolastici interessati e abbiamo ricevuto una risposta entusiasta" ha spiegato parlando con l'ANSA. Su circa 3.600 bambini compresi nella fascia d'età interessata ne rimangono da vaccinare poco più di 2 mila avendo gli altri già ricevuto la dose, essendo attualmente prenotati o avendo contratto il virus. "L'obiettivo è di vaccinare tutti quelli che rimangono - spiega il dottor Abritti - ma potremmo essere soddisfatti già raggiungendo il 60-70 per cento di copertura". Il direttore del Distretto del Trasimeno ha ribadito che l'immunizzazione "è su base assolutamente volontaria". "Ci accingiamo a incontrare i genitori - ha aggiunto - e a spiegare il senso dell'iniziativa. Sulla base delle adesioni che avremo organizzeremo il servizio per il quale abbiamo già fatto alcuni sopralluoghi. Vogliamo dare un messaggio assolutamente positivo, cercando di far comprendere che la vaccinazione per il Covid può essere uno strumento fondamentale per garantire la didattica in presenza". Nella zona del Trasimeno i bambini possono attualmente ricevere le dosi negli hub di Tavernelle e Tuoro nonché presso i centri salute. (ANSA).