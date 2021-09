Vaccini: Sardegna taglia traguardo 1 milione di immunizzati

(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - La Sardegna ha tagliato oggi il traguardo di un milione di persone immunizzate, cioè che hanno completato il ciclo vaccinale, il 67,4% della popolazione. Secondo il report del Governo aggiornato a questa sera, sono 1.001.488 i residenti in Sardegna che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino o la dose unica Jansen. Ad oggi in Sardegna, che conta di raggiungere l'immunità di gregge entro la fine di settembre, sono state somministrate 2.146.063 dosi, l'88,9% delle 2.415.319 consegnate dalla struttura commissariale. Tra le fasce d'età, la percentuale più alta si registra sempre negli anziani: 86,4% tra i 70/79 anni e 85,6% tra gli over 80, ma si registra un vero e proprio boom tra i giovanissimi, anche grazie alle ultime iniziative dell'Ats Sardegna tra cui vari Open day e Open night: nella fascia dai 12 ai 19 anni ha già ricevuto la prima dose il 66,5% dei ragazzi - percentuale più alta d'Italia - di cui il 27,6% ha completato il ciclo vaccinale. (ANSA).