Vaccini: Piemonte, da domani si può cambiare convocazione

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Da domani, sul portale www.ilPiemontetivaccina.it, sarà possibile modificare la data di convocazione per il vaccino in caso di necessità per motivi di lavoro, salute, studio o viaggio. La modifica, rende noto la Regione Piemonte, sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest'ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all'età e al tipo di vaccino. Sarà possibile anticipare o posticipare in base ai posti disponibili. In Piemonte, oltre il 92% dei cittadini con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinati ha già ricevuto almeno una dose. Le persone vaccinate oggi sono state 33.632; a 21.709 dei quali è stata somministrata la seconda dose. Dall'inizio della campagna sono state 3.845.211 le dosi inoculate, di cui 1.339.236 come seconde, corrispondenti al 91% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte. Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 80.100 dosi di AstraZeneca. (ANSA).