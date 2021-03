Vaccini: micro-hub anche in Piazzetta a Portofino

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Ci si vaccina anche nella celebre 'Piazzetta' di Portofino. Sono partite questa mattina, in piazza Martiri dell'Olivetta, le vaccinazioni per i portofinesi di età compresa tra i 75 e 79 anni. Sono circa una quarantina gli uomini e le donne del Borgo che rientrano in questa fascia di età e che potranno ricevere la prima dose a bordo dell'Ambulatorio Mobile attrezzato. Insieme ai portofinesi, in Piazzetta, sono andati anche il sindaco Matteo Viacava e il direttore generale dell'Asl 4 Paolo Petralia. (ANSA).