Vaccini:Lopalco, in Puglia completata vaccinazione maturandi

(ANSA) - BARI, 07 GIU - E' terminata la vaccinazione di tutti i maturandi in Puglia: lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco. L'adesione, da quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, è vicina al 100%. "In pochi giorni - spiega Lopalco - abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province, con una adesione altissima da parte degli studenti. Abbiamo lavorato bene con le Asl in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici provinciali, secondo un modello già collaudato con il personale e i docenti. Avevamo detto che i maturandi rappresentavano l'inizio di un percorso, per questo replicheremo le chiamate "scuola per scuola" dal 23 agosto allargandolo a tutti gli studenti dai 12 anni in su, per metterli in sicurezza col vaccino prima della ripresa delle lezioni. La nostra attenzione al mondo della scuola e dell'Università è massima". "Ringrazio tutta la squadra che si è mossa per vaccinare tempestivamente i maturandi pugliesi - dichiara l'assessore all'Istruzione Sebastiano Leo - la Puglia ha dimostrato una grande efficienza in questo ambito, siamo stati primi in Italia a vaccinare il personale scolastico, abbiamo completato le somministrazioni ai maturandi e ci prepariamo a completare la platea degli studenti over 12, dal 23 agosto". (ANSA).