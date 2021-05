Vaccini: Lombardia, già più di 270mila i prenotati over 50

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Sono già a quota 270.170 le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per la fascia d'età 50-59 giunte da ieri sera in Lombardia. Lo comunica la direzione Welfare della Regione, che specifica che il 98,6% delle persone prenotate lo hanno fatto attraverso il portale di Poste Italiane e Regione. 46 persone saranno vaccinate oggi, alcune hanno avuto appuntamento alle 8,00 di questa mattina. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio con al momento un picco il 31 maggio di 32mila vaccinazioni per quella fascia d'età. Il 70% circa dei prenotati ha ricevuto l'appuntamento entro il 2 giugno. (ANSA).