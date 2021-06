Vaccini: al Lido di Venezia arriva in spiaggia il J

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Missione vaccini in spiaggia per residenti e turisti veneti al Lido di Venezia,, con il camper dell'Ulss 3 Serenissima. Domani, venerdì,o, dalle 14 alle 18, davanti al Palazzo del Cinema del Lido, l'ambulatorio mobile sarà a disposizione di quanti, lidensi o vacanzieri, non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il Covid 19. L'iniziativa si concentra principalmente sulla fascia di popolazione degli under 60, alla quale sarà proposto il vaccino J&J in mono somministrazione. Una sola dose "on the beach", quindi, per venire incontro alle esigenze di vacanzieri e turisti locali. Sono una cinquantina gli slot disponibili online. L'Azienda sanitaria consiglia di prenotare il proprio posto all'interno del portale dell'Ulss o della Regione, senza escludere, in base alla disponibilità delle dosi extra, la possibilità di vaccinare anche in libero accesso. Saranno disponibili inoltre dose vaccinali (Pfizer o Moderna), nel caso durante l'anamnesi del soggetto il medico vaccinatore ritenesse non indicato l'utilizzo del vaccino a vettore virale (J&J). L'iniziativa è attivata grazie alla collaborazione del Comune di Venezia, che ha messo a disposizione gli spazi. (ANSA).