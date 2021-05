Vaccini: isole minori, 5 e 6 giugno richiami alla Maddalena

(ANSA) - LA MADDALENA, 29 MAG - La Regione, con l'Ats Sardegna e la collaborazione dell'amministrazione comunale, del Comando dell'Esercito Sardegna, del Comando operativo di vertice Interforze e della Marina Militare, oltre alla rete solidale Ad Adiuvandum e alle associazioni di volontariato del territorio, procederà con il richiamo della vaccinazione anti covid nell'Isola di La Maddalena nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno prossimi. Per una questione organizzativa le attività verranno concentrate in due giornate e in un unica sede, l'ex Arsenale. Le convocazioni della popolazione verranno effettuate direttamente dall'amministrazione comunale. Sono 3.847 le persone convocate per effettuare il richiamo del vaccino Pfizer/BioNTech, mentre sono state 405 le dosi somministrate del siero monodose Janssen, Johnson&Johnson, e per il quale e' stato già completato ciclo di vaccinazione, e che vanno ad aggiungersi ai cittadini gia' immunizzati e che erano stati vaccinati in precedenza nel Punto di vaccinazione ospedaliero. La campagna di vaccinazione a La Maddalena si inserisce nell'ambito dell'accordo tra le Regioni e la struttura commissariale per l'emergenza Covid, per l'immunizzazione di massa della popolazione delle isole minori, e la sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione fra la Regione Sardegna, con l'Ats, il Comune, l'Esercito, la Marina Militare e le associazioni di volontariato. (ANSA).