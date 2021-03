Vaccini: in Lombardia superato 1,5 mln di somministrazioni

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook. "Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti - aggiunge il governatore -. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l'11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose". (ANSA).