Vaccini: in Lombardia risolto problema sedi distanti

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Non verranno più dati appuntamenti a 100 km di distanza per fare la terza dose di vaccino in Lombardia: la Regione ha infatti risolto un disguido che si presentava a chi si prenotava con largo anticipo per fare il richiamo, finendo così negli hub che avevano già le agende aperte, ma che magari si trovavano lontanissimi dalla residenza di chi si stava prenotando. Nelle faq pubblicate dall'assessorato al Welfare guidato da Letizia Moratti, si legge infatti che "adesso le agende di tutti sono state allineate al 31 dicembre" e quindi "se si è prenotato distante da casa sua, può cancellare la prenotazione, sempre da portale, e prenotarsi successivamente". "Comunque - si legge ancora nelle faq - per essere sicuro un mese, un mese e mezzo prima dal trascorrere dei 180 giorni il sistema le consentirà la prenotazione con tutta comodità vicino a casa, avendo ampia scelta su data e orario per l'appuntamento". "Inoltre - ricorda l'assessorato al Welfare - è possibile rivolgersi direttamente alle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale". (ANSA).