Vaccini: Fvg, tra 2,8 e 4,8% non si è sottoposto a richiamo

(ANSA) - PORDENONE, 22 GIU - "Le persone che dal 12 al 21 giugno non si sono sottoposte al richiamo del vaccino anticovid oscillano tra il 2,8 e il 4,8 per cento. È comunque necessario recuperare gli indecisi perché è in questo modo che diventa possibile tenere sotto controllo le varianti, anch'esse analizzate dalla Regione con puntualità e accuratezza". Lo afferma il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, commentando i dati a disposizione che tengono conto sia della differenza tra seconde dosi prenotate e somministrate sia la presenza delle varianti in Friuli Venezia Giulia. "Nell'arco dei 10 giorni - chiarisce Riccardi - tra 12 e 21 giugno, coloro che non hanno compiuto il richiamo con la seconda dose di vaccino a base mRna sono il 2,8 per cento. Le prenotazioni ammontavano a 46.403 dosi, quelle inoculate sono state 45.106. Per quanto riguarda l'utilizzo di Astrazeneca, la differenza, nell'arco dello stesso periodo di tempo è del 4,8 per cento: le dosi prenotate per il richiamo erano 12.652 ma quelle somministrate sono 12.044". Riccardi ha parlato di "differenze quasi fisiologiche" e che quindi "la campagna vaccinale sta proseguendo senza particolari difficoltà". (ANSA).