Vaccini: Fontana,87% lombardi ha aderito

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "L'87% dei lombardi ha aderito alla campagna vaccinale, l'81% ha già completato la vaccinazione e da lunedì 20 settembre siamo pronti per partire con le terze dosi dedicate alla protezione delle persone più fragili e a rischio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Per Fontana, sono "dati molto positivi e concreti per contrastare le nuove ondate Covid, evitare chiusure ed occuparci della ripresa economica che in Lombardia sta correndo veloce, in molti settori anche meglio di quanto ci si aspettasse". (ANSA).