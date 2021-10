Vaccini: Figliuolo, trend positivo prime dosi, +34%

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Positivo il trend registrato nel corso degli ultimi giorni per le prime somministrazioni di vaccino anti-Covidi: ieri sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% rispetto all'inizio della settimana. Lo segnala la struttura del commissario Francesco Figliuolo, che evidenzia come siano circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile (gli over 12). I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l'81% della platea. Le somministrazioni hanno superato quota 87 milioni, "ben al di sopra della media Ue". (ANSA).