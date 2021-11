Vaccini: Figliuolo, ieri record terze dosi, campagna capillare

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Ieri abbiamo fatto il record delle terze dosi, sono oltre 164mila e speriamo che le cose procedano così. E' un successo italiano, abbiamo fatto una campagna capillare, inclusiva e senza precedenti che ha visto la partecipazione convinta di tutta la popolazione italiana. Abbiamo somministrato ad oggi 95 milioni di dosi e distribuito oltre 100 milioni. Dati che ci vedono ai primissimi posti in Europa. L'87% della popolazione over 12 è protetta, i contagi crescono ma abbiamo uno scudo". Lo ha detto il commissario Francesco Figliuolo, intervenendo all'Open Day per donne in gravidanza e allattamento svoltosi al S. Eugenio di Roma. (ANSA).