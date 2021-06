Vaccini: E-R ha aperto a 12-19enni, oltre 53mila prenotati

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - I più giovani in Emilia-Romagna rispondono presente alla campagna vaccinale: alle 13 di oggi oltre 53mila ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni (i nati dal 2002 al 2009), per la precisione 53.678, hanno già il loro appuntamento con la vaccinazione contro il Covid. Lo fa sapere la Regione. Si tratta della prima fascia di età under 40 a ricevere data, luogo e ora della somministrazione: la scelta di iniziare con i giovanissimi nasce dalla volontà di garantire con ampio margine temporale l'immunizzazione di chi a settembre dovrà tornare tra i banchi di scuola. Dopo il via ai 12-19enni, la Regione ha fissato per i prossimi giorni a scaglioni l'apertura delle prenotazioni per tutte le altre fasce under 40. Per i giovanissimi, commenta l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, "c'è stata nelle primissime ore una risposta ottima, la riprova che i giovani vogliono vaccinarsi. Sarebbe davvero importante arrivare alla fine dell'estate raggiungendo una immunità di gregge, che per la prima dose arriverà anche molto prima: il 41% degli emiliano-romagnoli, più di un milione e 800mila persone, hanno già ricevuto una somministrazione, e circa il 24%, oltre un milione e 60mila, ha già completato il ciclo". (ANSA).