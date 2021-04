Vaccini, si torna al criterio della popolazione residente. Furbetti, in 15 indagati a Oristano

Continua la lotta al covid con lo strumento che sembra più efficace: quello dei vaccini. Altre dosi sono in arrivo in Italia, si parla dei problemi di AstraZeneca e Johnson&Johnson e nel frattempo si torna al vecchio criterio della redistribuzione in base alla popolazione residente e assistita dai servizi sanitari locali, come spiega oggi Repubblica. Una testa un vaccino, fa sapere il giornale. “Una recente ordinanza del commissario per l'emergenza Figliuolo prevede infatti - si legge - che cittadini residenti in una regione ma che di fatto vivono in un'altra per motivi di lavoro o di studio o familiari possano essere vaccinati lì ma solo se hanno spostato nella regione di domicilio, temporaneamente, il medico di famiglia”.

Quindici indagati a Oristano

Intanto continuano ad emergere elementi sulle diverse vicende dei furbetti del vaccino. Quindici persone, tra medici e infermieri – come afferma una agenzia dell’Ansa - sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato, con l'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (che non rientravano tra le previste categorie aventi diritto), abusando così della propria posizione. Dalle prime ore del giorno sono scattate le operazioni di notifica agli indagati da parte dei Carabinieri del Nas di Cagliari.

Area vaccinale (Foto Ansa)

La vicenda

Non facevano parte delle categorie fragili e non erano delle fasce di età previste i familiari dei 15, tra medici e infermieri, indagati dalla Procura di Oristano nell'ambito dell'inchiesta aperta la scorsa settimana sui furbetti del vaccino. Le indagini dei carabinieri del Nas, da quanto si apprende, si sono concentrate sul Punto vaccinale territoriale di Oristano dove operavano i 15 indagati. Nelle scorse settimane sono stati acquisiti gli elenchi e i certificati vaccinali. Analizzandoli gli specialisti dell'Arma hanno riscontrato le irregolarità.

Gli avvisi di garanzia

Venerdì scorso i carabinieri hanno consegnato al procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, una dettagliata informativa sfociata oggi negli avvisi di garanzia con le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e peculato. Si tratterebbe di un primo filone d'inchiesta. Sotto la lente della Procura, infatti, ci sarebbero altre categorie di soggetti che avrebbero ottenuto il vaccino senza averne diritto. I dettagli dell'operazione saranno illustrati domani alle 10:30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Cagliari, al Comando Legione Carabinieri Sardegna, alla quale parteciperà anche il Procuratore di Oristano.

Il generale Figliuolo (Foto Ansa)

Il cambio di criterio per le vaccinazioni

A questo proposito ci saranno dunque conseguenze per le forniture alle regioni. Realtà come la Liguria, il Piemonte, il Friuli, la Toscana o l'Umbria che finora avevano potuto contare su un maggior quantitativo di dosi ne riceveranno di meno. Prima infatti il criterio del target favoriva chi aveva più anziani, adesso torneranno a riceverne di più – spiega il giornale - quelle più giovani come Campania su tutte e poi il Trentino, la Sicilia e la Calabria.

Essendo a buon punto la vaccinazione degli over 80 ed essendoci scorte di AstraZeneca il commissario Figliuolo avrebbe deciso di tornare appunto al criterio della distribuzione per residenza.

Gli over 80

Ci sono comunque regioni che sono indietro nella vaccinazione degli over 80. Avanti – segnala Repubblica – sono Piemonte, Liguria, Umbria e Friuli. Ancora indietro, per aver preferito vaccinare le categorie essenziali, invece la Toscana. Fanalino di coda la Sicilia, dove “le consegne di Pfizer e Moderna sono state utilizzate per gli operatori sanitari e non (una platea allargata a dismisura) a cui ancora in parte deve essere somministrata la seconda dose. Ovviamente con gli stessi vaccini a mRna che, iniettati anche a giovani studenti e a fornitori degli ospedali, adesso scarseggiano per gli over 80”.