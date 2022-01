Vaccini buttati e falsi Green pass: medico finisce in carcere, accusato di falso in atto pubblico e peculato

Avrebbe falsificato 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino consentendo a 73 persone di ottenere il Green pass senza inoculazione. Inoltre avrebbe fatto "sparire" 120 dosi del siero anti-Covid. Sono queste le pesanti accuse mosse al medico Giuseppe Rossi. Il professionista è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno su ordine del gip per falso in atto pubblico e peculato. Inoltre il sanitario è indagato anche per truffa aggravata ai danni dell'Asur riguardo gli emolumenti previsti per ciascuna dose somministrata. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Sequestrati i green pass falsi

L'ordinanza del gip di Ascoli, che per il medico 67enne applica la custodia in carcere, interessa anche una delle 73 persone che hanno ottenuto i Green pass ritenuti falsi, per la quale è stata disposta invece la detenzione domiciliare. Tutti i 73 Green pass ritenuti falsi sono stati sequestrati; ai soggetti interessati sono stati sequestrati anche telefoni cellulari e altro materiale che per la Procura di Ascoli sono utili per la ricostruzione degli esatti confini della vicenda. A carico di ognuno dei 73 soggetti possessori di Green pass falsi è ipotizzato il reato di falso in concorso con il medico,

Avviato procedimento disciplinare

Intanto a carico di Giuseppe Rossi l'Ordine dei Medici aprirà un procedimento disciplinare. "Sono sgomenta di fronte a questa notizia che ho appreso a mezzo stampa" ha commentato la dottoressa Fiorella De Angelis, presidente dell'Ordine dei Medici di Ascoli. “Apriremo un procedimento disciplinare a carico del nostro iscritto, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. Sconcerta il fatto - prosegue De Angelis - che tante persone si sarebbero rivolte al medico ascolano per ottenere il Green pass senza essere vaccinate.

Il 20% di non vacciati

"Purtroppo credo che i cittadini non abbiano ancora capito che l'unico modo per uscire da questa pandemia è vaccinarsi. - ha detto ancora De Angelis - Il senso civico che dovrebbe spingere il cittadino a fare il bene della comunità, oltre che a proteggere sé stesso, viene meno. L'80% di persone sono vaccinate, ma resta il 20% che ancora è restia ad affidarsi alla scienza. Evidentemente ha concluso - anche noi medici abbiamo comunicato male, anche se c'è una parte di persone impossibile da convincere".